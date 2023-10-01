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Клопп о 4 удалениях «Ливерпуля» в 7 турах АПЛ: «Красная Мак Аллистера – не красная, ван Дейка удалили за обычный фол, первый эпизод с Жотой – не желтая»

Клопп о 4 удалениях «Ливерпуля» в 7 турах АПЛ: «Красная Мак Аллистера – не красная, ван Дейка удалили за обычный фол, первый эпизод с Жотой – не желтая»

– Это одна из лучших игр «Ливерпуля» при вас? – Да, безусловно. Я сказал ребятам сразу после игры, что очень горжусь ими.

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