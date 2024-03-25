Среди уральских металлургов прибавилось «архимедов»

ММК удостоен наград международного форума инноваций. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат, компания завоевала две золотые и две серебряные медали на XXVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».