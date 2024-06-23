Мода и тренды: подходят ли декольте и голый живот для возраста 45+ и почему балахон тоже плохо

Фото: Соцсети Мы живем в мире, который одержим идеей молодости и страхами старения. В результате в возрасте уже после 30 лет мы чувствуете давление, заставляющее нас «выглядеть» моложе, следуя модным тенденциям, которые создаются для молодых и стройных.