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Мода и тренды: подходят ли декольте и голый живот для возраста 45+ и почему балахон тоже плохо

Фото: Соцсети Мы живем в мире, который одержим идеей молодости и страхами старения. В результате в возрасте уже после 30 лет мы чувствуете давление, заставляющее нас «выглядеть» моложе, следуя модным тенденциям, которые создаются для молодых и стройных.

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