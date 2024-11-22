Жена хоккеиста Александра Овечкина показала своего отца

Жена хоккеиста Александра Овечкина воссоединилась с отцом в Вашингтоне. Модель Настасия Овечкина показала в соцсетях, как встретила бизнесмена Кирилла Шубского в аэропорту, а потом они вместе поехали на матч НХЛ.
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