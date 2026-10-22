Польша приостановила военную помощь Украине из-за решения Львова объявить 2027-й годом УПА. Крупную партию польской военной помощи задержали на этапе подготовки к отправке, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник.
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