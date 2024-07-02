Этот утренний напиток поможет вам забыть о давлении. Хватит одного стакана

Кровяное давление — это сила, с которой кровоток давит на стенки сосудов. Давление у человека на протяжении дня меняется, но, если оно устойчиво высокое, это может привести к отвердению и сужению кровеносных сосудов.
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