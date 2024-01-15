РБК: самолёты Ту-214 для «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170—175 пассажиров

Первые 11 самолётов Ту-214 для «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170—175 пассажиров. Об этом сообщило РБК со ссылкой на переписку авиакомпании с производителем самолётов Объединённой авиастроительной корпорации.
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