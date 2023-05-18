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Новое предсказание: Нас ожидает самый жаркий период за всю историю наблюдений на Земле

Пятилетний период с 2023 по 2027 год с 98-процентной вероятностью может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, что обусловлено наличием в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло, и природным феноменом Эль-Ниньо.

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