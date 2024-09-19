КНДР снова запустила в сторону Южной Кореи более 160 шаров с мусором

КНДР снова запустила в сторону Японского моря более 160 воздушных шаров с мусором. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) республики.
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