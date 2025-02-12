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Царьград

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Цеков назвал предложение Зеленского об обмене территориями знаком отчаяния

Цеков назвал предложение Зеленского об обмене территориями знаком отчаяния

Сергей Цеков, первый заместитель главы крымского парламента, оценил высказывание Владимира Зеленского о возможном обмене территориями как отчаяние.

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