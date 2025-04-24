Узнайте все о байкальской рыбе: Иркутский музей приглашает на “Рыбный день”

25 апреля в Иркутском областном краеведческом музее имени Н.Н. Муравьева-Амурского состоится уникальное мероприятие для всех, кто интересуется байкальской рыбой и здоровым питанием! “Рыбный день: от науки до тарелки” (6+) — это возможность погрузиться в мир байкальской ихтиофауны, узнать о ее разнообразии и пользе для здоровья.