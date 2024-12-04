Больше переживать не придется: Сбербанк для пользователей «Сбербанк Онлайн» придумал новое – оно само уберет все лишнее Ольга БезродняяСбербанк добавил новые функции в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»: теперь пользователи могут лучше контролировать свои финансы и защищать счета, не опасаясь непредвиденных списаний.