10 ужасных сказок и легенд, лежащих в основе мультиков Disney

Большая часть фильмов и мультиков «Диснея» основана на старых сказках и легендах. А что объединяет все старые сказки и легенды? Да то, что в них попадаются такие сюжетные повороты, от которых волосы на голове встают и у современных взрослых.
Большая часть фильмов и мультиков «Диснея» основана на старых сказках и легендах. А что объединяет все старые сказки и легенды? Да то, что в них попадаются такие сюжетные повороты, от которых волосы на голове встают и у современных взрослых.
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