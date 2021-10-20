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10 ужасных сказок и легенд, лежащих в основе мультиков Disney

10 ужасных сказок и легенд, лежащих в основе мультиков Disney

Большая часть фильмов и мультиков «Диснея» основана на старых сказках и легендах. А что объединяет все старые сказки и легенды? Да то, что в них попадаются такие сюжетные повороты, от которых волосы на голове встают и у современных взрослых.

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