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Business Daily

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Международная фотовыставка Vantage Point 13 проходит в Шардже

Международная фотовыставка Vantage Point 13 проходит в Шардже

Фонд искусств Шарджи (Sharjah Art Foundation) представляет Vantage Point 13 — 13-ю ежегодную фотовыставку, организованную на основе открытого конкурса и объединяющую созданные специально для нее работы шести художников.

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