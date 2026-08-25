Международная фотовыставка Vantage Point 13 проходит в Шардже

Фонд искусств Шарджи (Sharjah Art Foundation) представляет Vantage Point 13 — 13-ю ежегодную фотовыставку, организованную на основе открытого конкурса и объединяющую созданные специально для нее работы шести художников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии