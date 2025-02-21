Депутат Аксаков: у владельцев старых долларов начались проблемы с обменом

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости заявил, что владельцы старых долларовых купюр сталкиваются с рисками в по всему миру, потому что там могут отказать принимать банкноты старого образца.
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