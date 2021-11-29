Факты Дня

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Страна шароварного праздника

Все любят праздники. Из всего перечня их, значимых и не очень, Новый год стоит на особом месте. Вне зависимости от возраста и от жизненного пути, вопреки здравому смыслу и личному жизненному опыту, миллионы людей ждут волшебства в этот день.

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