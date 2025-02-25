Природа восстанет и ничего живого не останется: шестое вымирание планеты уже началось Ольга БезродняяУченые уже заявляют о начале шестого массового вымирания на планете, вызванного человеческой деятельностью.
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