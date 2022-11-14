Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар.Гран-при Сан-Паулу-2022.Фритц в двух сетах победил Надаля на групповом этапе Итогового турнира АТР

Всем привет,без исключений и,как обычно, последние свежие спортивные новости. 1.Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на Гран-при Сан-Паулу – пилота «Ред Булл» оштрафовали на 5 секунд 2.
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