❗️⚡️Фиксируется массированный рейд БПЛА-"камикадзе" ВСУ на Московскую, Тульскую, Липецкую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую области и ряд иных регионов.
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❗️⚡️Фиксируется массированный рейд БПЛА-"камикадзе" ВСУ на Московскую, Тульскую, Липецкую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую области и ряд иных регионов.