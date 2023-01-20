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Экспорт нефти и доходы РФ стабилизируются на высоком уровне

Экспорт нефти и доходы РФ стабилизируются на высоком уровне

В прошлом году экспортная сфера России показала серьезный динамический рост показателей доходности. Несмотря на то что поставки за рубеж всех видов углеводородов постепенно снижались, за счет высокой цены на сырье доходы Москвы побили все рекорды.

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