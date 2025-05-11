Путин и Эрдоган обсуждают мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о желании Запада сохранить конфликт на Украине. Президент Путин предлагает Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, обсудив долгосрочный мир.
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