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Замглавы МИД Грушко: НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко: НАТО готовится к войне с Россией

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что НАТО планирует военный конфликт с Россией.

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Комментарии
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АП
Александр Плешков
эти пиндосы пока хорошенько не получат по настоящему не успокоются или пока не упокоятся
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22 час.

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