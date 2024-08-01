Tagesspiegel: ВСУ не могут решить проблему усталости бригад и потерь солдат

Украинская армия не способна решить проблему усталости бригад и больших потерь. Об этом в интервью для издания Tagesspiegel сообщил эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
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