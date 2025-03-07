Петербуржцам рассказали, как работают фронтовые концертные бригады во время спецоперации

Об этом сообщила учредитель фонда «Артисты за Победу» Галина Бокашевская Фронтовые концертные бригады работали во время Великой Отечественной войны — и выполняют свою миссию сейчас, в ходе специальной военной операции.
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