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Петербургский дневник

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Петербуржцам рассказали, как работают фронтовые концертные бригады во время спецоперации

Петербуржцам рассказали, как работают фронтовые концертные бригады во время спецоперации

Об этом сообщила учредитель фонда «Артисты за Победу» Галина Бокашевская Фронтовые концертные бригады работали во время Великой Отечественной войны — и выполняют свою миссию сейчас, в ходе специальной военной операции.

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