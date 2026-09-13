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Командир Шкроба: в котле в Харьковской области заблокированы десять батальонов ВСУ

Командир Шкроба: в котле в Харьковской области заблокированы десять батальонов ВСУ

Российские военные в сентябре уничтожили свыше 300 солдат ВСУ в окружении в Харьковской области, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» гвардии полковник Роман Шкроба.

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