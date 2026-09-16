Пентагон объявил о начале эры космических войн

США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк.
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Если уже наши современные учёные пока ничего не придумали по поводу оружия в космосе (В чём я сильно сомневаюсь) то думаю советские учёные были не связаны подобными предрассудками и что-нибудь в загашнике у нас есть. Осталось только адаптировать к современным методам. А вполне может быть что у нас уже что-то подобное в космосе находится.
Нужно подумать не только о своём оружии в космосе, если штаты это затеяли, но и об альтернативных системах заменяющих спутниковые группировки для той же связи на территории страны, чтобы при войне спутников наземные структуры ими пользующиеся не пострадали. При простом отключении интернета очень многое будет сложно сделать, для простых граждан особенно.
Эта война уже давно идет.... Огромное кол-во "природных пожаров" ОТКУДА? Из Космоса...