100 доноров из 10 регионов сдали 40 литров крови в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подвели итоги донорской акции, состоявшейся в рамках Международного фестиваля молодежи-2026.
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