🇾🇪🇺🇸 Еще вчера авиация коалиции нанесла очередную серию ударов по объектам движения «Ансаралла» на территории йеменских городов Сана и Таиз, а уже сегодня ночью хуситы в своем стиле вернули им «должок».
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🇾🇪🇺🇸 Еще вчера авиация коалиции нанесла очередную серию ударов по объектам движения «Ансаралла» на территории йеменских городов Сана и Таиз, а уже сегодня ночью хуситы в своем стиле вернули им «должок».
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