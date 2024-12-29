‍🇾🇪🇺🇸 Еще вчера авиация коалиции нанесла очередную серию ударов по объектам движения «Ансаралла» на территории йеменских городов Сана и Таиз, а уже сегодня ночью хуситы в своем стиле вернули им «должок».