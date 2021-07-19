Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Алеппо

В ночь на вторник, 20 июля, сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в небе над районом возле города Алеппо, сообщает государственное телевидение Сирии в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента.
В ночь на вторник, 20 июля, сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в небе над районом возле города Алеппо, сообщает государственное телевидение Сирии в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента.
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