Комсомольская правда

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Сирийские ПВО отразили воздушную атаку в районе Алеппо

В ночь на вторник, 20 июля, сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в небе над районом возле города Алеппо, сообщает государственное телевидение Сирии в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента.

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