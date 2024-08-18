Энтузиазм и отвага

В конце прошлого года Санкт-Петербург получил звание кулинарной столицы России. Эксперты и игроки рынка видят секрет петербургского ресторанного феномена в энтузиазме создателей и возможности открытия заведения с небольшим первоначальным капиталомTASS Туристы приезжают в Петербург в том числе вкусно поестьчитайте на monocle.