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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жаклен после первого подиума в сезоне: «Я понемногу нахожу себя. Нужно следовать принципу «кто рискует, тот побеждает»

Ранее французский биатлонист Жаклен занял второе место в спринте в Солджер Хоу, допустив два промаха на стойке.

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