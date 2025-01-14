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Допрос с ножом: детали нападения в аэропорту Красноярска раскрыты в видео

Допрос с ножом: детали нападения в аэропорту Красноярска раскрыты в видео

В Красноярске транспортная полиция опубликовала видео допроса мужчины, подозреваемого в нападении с ножом в аэропорту.

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