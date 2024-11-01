В Росгвардии подвели итоги «Киберучений»

В Москве состоялась церемония награждения победителей «Киберучений» Росгвардии. Мероприятие проходило в рамках профессиональной подготовки специалистов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в сфере кибербезопасности.
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