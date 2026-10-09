Лосёнок из Ивановской области обрёл новый дом в Калужской области

В центр реабилитации диких животных «Легенда» обратились жители деревни Нажерово Ильинского района. На сельской улице, гуляя вместе со стадом коров, был замечен лосёнок.
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