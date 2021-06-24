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Польша: от гиены Европы до её головной боли

Польша: от гиены Европы до её головной боли

Существует историческая примета, что вхождение Львова в какую-нибудь империю или государство неизбежно ведет к их развалу.

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Елена Солнцева
Да уж! Гонора - даже занимать не надо, причём у политиков, очевидно - все из шляхты.
Михаил Гальперин
Да, "еще Польска не сгинела" но воняет - будь здоров! Слава Богу, что Россия, наконец, избавилась от этого амбициозного русофобского госдерьма, всегда вонявшего еще со времен Российской империи...

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