Польша: от гиены Европы до её головной боли

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаПольша: от гиены Европы до её головной боли Существует историческая примета, что вхождение Львова в какую-нибудь империю или государство неизбежно ведет к их развалу.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕСЕлена СолнцеваДа уж! Гонора - даже занимать не надо, причём у политиков, очевидно - все из шляхты.Михаил ГальперинДа, "еще Польска не сгинела" но воняет - будь здоров! Слава Богу, что Россия, наконец, избавилась от этого амбициозного русофобского госдерьма, всегда вонявшего еще со времен Российской империи...Комментировать
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