Демократы в конгрессе США наняли психологов, чтобы справиться с эмоциями

Конгрессмен Джейми Раскин из Мэриленда организовал на деньги налогоплательщиков выездную сессию для демократов из юридического комитета палаты представителей, где они слушали психологов, чтобы подготовиться к 4 годам правления Трампа, сообщил 24 января сайт Punchbowl News.
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