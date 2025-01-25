Демократы в конгрессе США наняли психологов, чтобы справиться с эмоциями

Конгрессмен Джейми Раскин из Мэриленда организовал на деньги налогоплательщиков выездную сессию для демократов из юридического комитета палаты представителей, где они слушали психологов, чтобы подготовиться к 4 годам правления Трампа, сообщил 24 января сайт Punchbowl News.