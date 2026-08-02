Соединенные Штаты Америки: Вооруженный подозреваемый был застрелен полицией возле реки Потомак в парке Форт-Вашингтон в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд, ранним вечером по местному времени 31 июля, когда полиция отреагировала на сообщения об активном стрелке.