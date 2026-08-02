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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Вооруженный подозреваемый был застрелен полицией возле реки Потомак в...

Соединенные Штаты Америки: Вооруженный подозреваемый был застрелен полицией возле реки Потомак в парке Форт-Вашингтон в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд, ранним вечером по местному времени 31 июля, когда полиция отреагировала на сообщения об активном стрелке.

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