Соединенные Штаты Америки: Вооруженный подозреваемый был застрелен полицией возле реки Потомак в парке Форт-Вашингтон в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд, ранним вечером по местному времени 31 июля, когда полиция отреагировала на сообщения об активном стрелке.
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