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Сперцян об 1:0 с ЦСКА: «Краснодар» должен был забить три гола, не хватило реализации»

Сперцян об 1:0 с ЦСКА: «Краснодар» должен был забить три гола, не хватило реализации»

Эдуард Сперцян высказался после победы «Краснодара» над ЦСКА (1:0) в ответном матче. В первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России «быки» потерпели поражение от армейцев со счетом 0:3.

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