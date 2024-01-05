Валерий Залужный пожаловался на нехватку солдат и призвал депутатов Рады идти на фронт

Главком ВСУ сделал эмоциональное заявление в ходе обсуждения законопроекта о мобилизации.В ходе обсуждения законопроекта о мобилизации в Верховной раде главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался на нехватку солдат и призвал депутатов идти на фронт.
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