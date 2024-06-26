Депутат Фетисов заявил, что Запад хочет расколоть российское общество

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью Regnum заявил, что Запад хочет расколоть Россию, из-за чего выдумывает на ровном месте различные проблемы для страны.
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