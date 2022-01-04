А давайте отдадим Путину Прибалтику?

Здравствуйте. До весны еще очень далеко, но первые ласточки уже полетели. Некто Дэвид Пайн прямо на страницах "Нэшнл интерест" предложил отдать Прибалтийские Вымираты России - дескать, они представляют для НАТО угрозу, будучи членами альянса.