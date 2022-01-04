А давайте отдадим Путину Прибалтику?

Здравствуйте. До весны еще очень далеко, но первые ласточки уже полетели. Некто Дэвид Пайн прямо на страницах "Нэшнл интерест" предложил отдать Прибалтийские Вымираты России - дескать, они представляют для НАТО угрозу, будучи членами альянса.
Здравствуйте. До весны еще очень далеко, но первые ласточки уже полетели. Некто Дэвид Пайн прямо на страницах "Нэшнл интерест" предложил отдать Прибалтийские Вымираты России - дескать, они представляют для НАТО угрозу, будучи членами альянса.
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