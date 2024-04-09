В Москве заканчиваются новостройки комфорт-класса

###abc-test="news_list_inc021_page_core"###В 35 районах Москвы почти невозможно купить новостройку комфорт-класса, обратили внимание аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» (исследование есть в распоряжении Банки.
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