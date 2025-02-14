Когда-то они помогали нашим предкам выживать, но сегодня лишь напоминают об их нелегкой жизни. Аппендикс, зубы мудрости, гусиная кожа — все эти «артефакты» эволюции до сих пор с нами, хотя их функции давно устарели.
Какие части тела по словам ученых человеку больше не нужны
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
МОЗГОВ и сейчас у многих НЕТ.
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1 д.
Igor Shumarin
Вот подождите, шарахнут по нам атомными бомбёжками и человечество опять окажется в каменном веке, где всё это снова понадобится.
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15 час.
Karmadon
У тебя есть. Голова. Впрочем... Ага - ты ей ешь!
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14 час.
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