Это "убьёт автомобиль" не сразу. Что нас ждёт до 1 сентября: Нефтяной дождь вместо бензина?

На фоне заявлений о скором завершении ремонтов НПЗ трудно игнорировать информацию о том, что постановление правительства, разрешающее выпуск, ввоз и оптовую торговлю топливом пониженного экологического класса до "Евро-2" включительно, действует до 1 июля 2027 года.