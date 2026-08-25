Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 584 подписчика

Это "убьёт автомобиль" не сразу. Что нас ждёт до 1 сентября: Нефтяной дождь вместо бензина?

Это "убьёт автомобиль" не сразу. Что нас ждёт до 1 сентября: Нефтяной дождь вместо бензина?

На фоне заявлений о скором завершении ремонтов НПЗ трудно игнорировать информацию о том, что постановление правительства, разрешающее выпуск, ввоз и оптовую торговлю топливом пониженного экологического класса до "Евро-2" включительно, действует до 1 июля 2027 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии