«Тут не твой кишлак, здесь свои правила»: барышня осадила иноземца, который не заплатил за проезд

ИМ

Ильдус Мамлеев

За любое, даже самое мелкое правонарушение [не заплатил за билет, перешёл дорогу в неположенном месте] нарушителя-мигрантам со всей семьёй депортировать из России без права возвращаться, бараны понимают только кнут, и их всех нужно срочно загнать в "правовое стойло", жаль вот только в России это ни кто не хочет делать, к сожалению.