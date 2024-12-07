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«Тут не твой кишлак, здесь свои правила»: барышня осадила иноземца, который не заплатил за проезд

«Тут не твой кишлак, здесь свои правила»: барышня осадила иноземца, который не заплатил за проезд

Москва, переполненная суетой, многонациональными пассажирами и ежедневными стычками, казалось бы, видела всё.

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Комментарии
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Daddy Bo
Новый мем за справедливость и равенство, против наглости #аннастепановна
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19 час.
ВУ
Варлам Устрялов
А где были остальные пассажиры, которые видели наглость мутанта?
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
За любое, даже самое мелкое правонарушение [не заплатил за билет, перешёл дорогу в неположенном месте] нарушителя-мигрантам со всей семьёй депортировать из России без права возвращаться, бараны понимают только кнут, и их всех нужно срочно загнать в &quot;правовое стойло&quot;, жаль вот только в России это ни кто не хочет делать, к сожалению.
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2 час.

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