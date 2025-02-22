Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер, анализируя нынешние взаимоотношения России и США, констатировал, что Москва вернулась на мировую арену, а также отметил, что президент РФ Владимир Путин уже победил.
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