Кухня и дом
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кухня и дом

134 подписчика

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    В чайных пакетиках пластик, не пьемс такое!Почему не стоит в...
  • Evgeni Velesik
    Расскажу вам как я чистил дымоход на камбузе: на речном флоте, где экипаж меньше 10 человек ставку повара кока доплач...Вот что нужно сже...
  • Наталья Середа
    Все свалили в тексте в одну кучу.Речь идет о квашении капусты с чередованием слов" маринование" - это разные способы ...Сколько дней квас...

Побалуйте семью недорогими и простыми в приготовлении блюдами на Масленицу.

Побалуйте семью недорогими и простыми в приготовлении блюдами на Масленицу.

Рулеты с лососем Время приготовления: 30 мин. Выдержать в холодильнике: 1 час Ингредиенты из расчета на 4 человек Блины из гречневой муки (4 штуки), 200 г мягкого сыра, 8 кусочков копченого лосося, огурец, 4 звездочки аниса, соль и перец по вкусу Приготовление Выньте сыр из холодильника и дайте ему остыть до комнатной температуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх