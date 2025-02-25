Побалуйте семью недорогими и простыми в приготовлении блюдами на Масленицу.

Рулеты с лососем Время приготовления: 30 мин. Выдержать в холодильнике: 1 час Ингредиенты из расчета на 4 человек Блины из гречневой муки (4 штуки), 200 г мягкого сыра, 8 кусочков копченого лосося, огурец, 4 звездочки аниса, соль и перец по вкусу Приготовление Выньте сыр из холодильника и дайте ему остыть до комнатной температуры.
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