СК возбудит дело против врача за унижение сына погибшего бойца СВО

Поручение дал Бастрыкин Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении врача московской клиники за насмешки над сыном участника специальной военной операции (СВО) и оправдание действий ВСУ.
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