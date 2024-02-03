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СК возбудит дело против врача за унижение сына погибшего бойца СВО

СК возбудит дело против врача за унижение сына погибшего бойца СВО

Поручение дал Бастрыкин Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении врача московской клиники за насмешки над сыном участника специальной военной операции (СВО) и оправдание действий ВСУ.

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