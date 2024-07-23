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Царьград

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Между Трампом и Кимом - ничего личного: ЦТАК прочло нотацию кандидату в президенты США

Между Трампом и Кимом - ничего личного: ЦТАК прочло нотацию кандидату в президенты США

Главное СМИ КНДР прочло нотацию Трампу: объяснили, что работу и личные отношения стоит различать.Пожалуй, главное северокорейское СМИ, Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) взялось за воспитание Дональда Трампа.

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