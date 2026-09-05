Путин назвал хорошей идеей льготную ипотеку на дома для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поддержал идею установить для многодетных семей более низкую ставку по ипотеке на частный дом, чем на квартиру.
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